Экс-соперник Ломаченко дал прогноз на бой Василия с Камбососом

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Венесуэльский боксер-ветеран Хорхе Линарес рассказал, чего ждет от поединка между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом из Австралии, который запланирован на 12 мая этого года.

«Я думаю, что Ломаченко одержит победу в этом бою. Я много раз видел Камбососа. Он всегда прекрасно выглядел в зале, на тренировках. В зале он чемпион мира, однако ринг – это другое. Он просто не делает там все то же самое, что делает в зале. Всю свою энергию Камбосос направляет на тренировочный лагерь, его настрой и все остальное остается в зале.

Не думаю, что судьи ограбят Ломаченко. Я просто не представляю этого. В последнем бою Василий показал всем, на что он способен. Вы выдели, как он прекрасно выглядел в том поединке. Поэтому я думаю, что Ломаченко победит решением. Возможно, нокаутом, но я не знаю», – заявил Линарес.

Как известно, Ломаченко и Камбосос 12 мая в Перте (Австралия) сразятся за вакантный пояс IBF в легком весе.

Напомним, осень 2023 года Хорхе Линарес заявил о завершении своей карьеры.

sport.ua