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Сергей ЛАПИН: «Бой с Усиком будет для Фьюри кошмарным сном»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Сергей Лапин, директор команды чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) прогнозирует для обладателя пояса WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) разгромное поражение в бою с украинцем.

«Давайте предположим, что Фьюри все-таки получил рассечение – через защиту головы и в больших тренировочных перчатках, – представляете, что будет с его головой, когда он получит бомбу от Усика в десятиунцовой перчатке? Если Фьюри все-таки решится выйти на ринг 18 мая, то это будет для него кошмарным сном, он никогда в жизни не боксировал с боксером такого уровня.

Нганну показал Фьюри таким, какой он есть: бойцом, у которого слишком большой пробег, бойцом, у которого было слишком много битв, и бойцом, который сейчас находится в стремительном упадке, настолько, что ему доставляют большие проблемы спарринг-партнеры», – сказал Лапин.

Бой Усика с Фьюри перенесен на 18 мая с 17 февраля из-за рассечения у британца. Для Усика подготовили замену, если Фьюри снова не выйдет на бой

sport.ua

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