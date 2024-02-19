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Экс-катмен Кличко рассказал, как Усик будет использовать рассечение Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейкоб Дюран

Бывший катмен Владимира Кличко Джейкоб Дюран прокомментировал рассечение обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО), которое он получил перед боем против украинского чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО):

– Бой перенесли на 18 мая. Вы бы волновались о том, что рассечение снова откроется, если бы были в лагере и углу Фьюри?

– Вы всегда готовитесь к худшему сценарию. Если этого не произойдет, то это бы означало, что я хорошо выполнил свою работу. Это хороший вопрос. Что будет делать Усик? Конечно, он будет работать по этому рассечению.

Вероятно, он будет сближаться, много вступать в борьбу, возможно, заденет плечом или случится что-то другое. Это будет его преимуществом. Будет интересно. На мой взгляд, команде Фьюри нужен хороший опытный катмен», – сказал Дюран.

Бой Усика с Фьюри перенесен на 18 мая с 17 февраля из-за рассечения у британца. Для Усика подготовили замену, если Фьюри снова не выйдет на бой

sport.ua

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