Известна реакция легендарного Пакьяо на обидное для него решение МОК

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэнни Пакьяо

Легендарный боксер Мэнни Пакьяо, как известно, лишился возможности выступить на Олимпийских играх 2024 в Париже. Об этом стало известно в понедельник, 19 февраля.

Напомним, согласно вердикту Международного олимпийского комитета, 45-летний Пакьяо не может выступать в столице Франции из-за своего возраста, а также из-за того, что не принимал участие в квалификационных турнирах.

Представитель команды боксера рассказал, как Мэнни отреагировал на решение МОК.

«Мэнни разочарован. Участие в Олимпийских играх было бы отличной возможностью как для него, так и для организаторов. Но что случилось, то случилось».

Напомним, Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

sport.ua