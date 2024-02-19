Бокс
Известный промоутер уверен, что Уэйн Руни победил бы Джейка Пола в ринге
Известный промоутер Эдди Хирн что легенда английского футбола Уэйн Руни побьет ютубера-боксера Джейка Пола, если они встретятся на ринге.
«Я уже говорил об этом с Уэйном. Он занимался боксом, был любителем и знает, как о себе позаботиться. Думаю, сейчас он будет заниматься футболом, но никогда не говори никогда.
Думаю, он хотел бы попробовать, я знаю, что Калле и Misfits Boxing обращались к нему. Не думаю, что мы увидим это сейчас, но я бы не исключал такой возможности в будущем.
Я уже говорил, что бой Уэйна Руни с Джейком Полом на «Олд Траффорд» – это грандиозное событие, и я верю в победу Уэйна Руни», – сказал Хирн.