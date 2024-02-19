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Известный промоутер уверен, что Уэйн Руни победил бы Джейка Пола в ринге

boxing-social.com. Уэйн Руни и Джейк Пол

Известный промоутер Эдди Хирн что легенда английского футбола Уэйн Руни побьет ютубера-боксера Джейка Пола, если они встретятся на ринге.

«Я уже говорил об этом с Уэйном. Он занимался боксом, был любителем и знает, как о себе позаботиться. Думаю, сейчас он будет заниматься футболом, но никогда не говори никогда.

Думаю, он хотел бы попробовать, я знаю, что Калле и Misfits Boxing обращались к нему. Не думаю, что мы увидим это сейчас, но я бы не исключал такой возможности в будущем.

Я уже говорил, что бой Уэйна Руни с Джейком Полом на «Олд Траффорд» – это грандиозное событие, и я верю в победу Уэйна Руни», – сказал Хирн.

sport.ua

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