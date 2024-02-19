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Обнародован рейтинг самых влиятельных людей в боксе. На каком месте Усик?

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Популярный британский портал Boxing News опубликовал рейтинг самых влиятельных людей в боксе.

Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) занял 21-е место.

В рейтинге нашлось место и еще одному украинцу, а точне промоутеру Усика – Александру Красюку.

Топ возглавил глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх. На второй позиции – глава Top Rank Боб Арум, а тройку замкнул лава Premier Boxing Champions Эл Хеймон.

Интересно, что Энтони Джошуа занимает 16-ю строчку, а будущий соперник Усика Тайсон Фьюри – 17-ю.

Топ-10 самых влиятельных людей в боксе:

  • 1. Турки Аль-Шейх – глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений;
  • 2. Боб Арум – глава Top Rank;
  • 3. Эл Хеймон – глава Premier Boxing Champions;
  • 4. Фрэнк Уоррен – глава Queensberry Promotion;
  • 5. Эдди Хирн – глава Matchroom Sport;
  • 6. Сауль Альварес – абсолютный чемпион во втором среднем весе;
  • 7. Магнус Бурке – вице-президент ESPN;
  • 8. Эгис Климас – менеджер Александра Усика и Василия Ломаченко;
  • 9. Оскар Де Ла Хойя – глава Golden Boy Promotions;
  • 10. Спенсер Браун – менеджер Тайсона Фьюри;
  • 16. Энтони Джошуа – экс-чемпион IBF, WBA Super, IBO, WBO и олимпийский чемпион в супертяжелом весе
  • 17. Тайсон Фьюри – обладатель титула WBC
  • 21. Александр Усик – чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе
  • 31. Александр Красюк – промоутер Александра Усика.

    • sport.ua

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