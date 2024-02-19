Обнародован рейтинг самых влиятельных людей в боксе. На каком месте Усик?

Популярный британский портал Boxing News опубликовал рейтинг самых влиятельных людей в боксе.
Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) занял 21-е место.
В рейтинге нашлось место и еще одному украинцу, а точне промоутеру Усика – Александру Красюку.
Топ возглавил глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх. На второй позиции – глава Top Rank Боб Арум, а тройку замкнул лава Premier Boxing Champions Эл Хеймон.
Интересно, что Энтони Джошуа занимает 16-ю строчку, а будущий соперник Усика Тайсон Фьюри – 17-ю.
Топ-10 самых влиятельных людей в боксе:
1. Турки Аль-Шейх – глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений;
2. Боб Арум – глава Top Rank;
3. Эл Хеймон – глава Premier Boxing Champions;
4. Фрэнк Уоррен – глава Queensberry Promotion;
5. Эдди Хирн – глава Matchroom Sport;
6. Сауль Альварес – абсолютный чемпион во втором среднем весе;
7. Магнус Бурке – вице-президент ESPN;
8. Эгис Климас – менеджер Александра Усика и Василия Ломаченко;
9. Оскар Де Ла Хойя – глава Golden Boy Promotions;
10. Спенсер Браун – менеджер Тайсона Фьюри;
…
16. Энтони Джошуа – экс-чемпион IBF, WBA Super, IBO, WBO и олимпийский чемпион в супертяжелом весе
17. Тайсон Фьюри – обладатель титула WBC
…
21. Александр Усик – чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе
…
31. Александр Красюк – промоутер Александра Усика.