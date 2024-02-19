Сергей ЛАПИН – о травме Фьюри: «Произошло что-то подозрительное»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Сергей Лапин, директор команды чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО), сомневается, что обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) получил такое сильное рассечение во время спарринга, называя травму «невозможной».

«Ходили слухи, что подготовка Фьюри идет не по плану, а потом мне позвонил промоутер Алекс Красюк и сказал, что Фьюри получил рассечение, обстоятельства более чем подозрительные. В современную эпоху, когда бойцам топ-уровня доступны все современные защитные щитки, а также большие перчатки, используемые в спаррингах, мне кажется невозможным, чтобы он получил такую травму в спарринге.

Мне кажется, что произошло что-то подозрительное, возможно, Фьюри не был готов к бою. Может быть, его сильно уронили в спарринге, и им нужно было выиграть время. Но неужели нас удивляет, что Тайсон Фьюри продолжает бегать от Усика? Неужели мы удивлены, что Фьюри нашел другой способ избежать боя? В этом нет ничего нового», – сказал Лапин.

Бой Усика с Фьюри перенесен на 18 мая с 17 февраля из-за рассечения у британца. Для Усика подготовили замену, если Фьюри снова не выйдет на бой

sport.ua