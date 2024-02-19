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Тренер Дюбуа объяснил, почему они бросили вызов Хрговичу

boxing-social.com. Даниель Дюбуа и Филип Хргович

Дон Чарльз, тренер британца Даниеля Дюбуа (20-2, 19 KO) сообщил, что его боец не может опускать планку оппозиции после предыдущих боев. Также тренер уверен, что Дюбуа в потенциальном поединке с обязательным претендентом IBF Филипом Хрговичем (17-0, 14 KO) будет выглядеть еще лучше, чем в бою Джарреллом Миллером (26-1-1, 22 KO).

«Победа над Миллером была очень приятной. Я провел с Даниелем всего два боя, так что мы много занимаемся его развитием, и люди увидят доказательства этого в его предстоящих боях.

Я – тренер, поэтому я остаюсь в своей полосе, оставляя все на усмотрение промоутера. Мне предлагают бои, и я говорю «да» или «нет», если считаю, что это хорошие бои для Даниеля», – сказал Чарльз.

sport.ua

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