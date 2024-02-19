В WBC оценили вероятность лишения Фьюри чемпионского пояса

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал возможное лишение Тайсона Фьюри чемпионского титула организации. Такое якобы вероятно, если бой британца с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александра Усика не состоится 18 мая.

«Лишение Фьюри чемпионского пояса? Мы никогда не получали запросов по поводу принятия подобного решения. Категорически нет. Это просто напряженность момента и разочарование. Вы должны понимать, что в этом поединке очень многое стоит на кону. Поэтому если ты узнаешь новость о переносе боя, то твой день становится очень плохим.

Можем ли мы подумать о лишении Фьюри титула, если бой не состоится 18 мая? Я не буду спекулировать на этой теме. Представьте, что было бы, если бы я думал о том, что может произойти. В жизни происходит очень много вещей», – заявил Сулейман.

Напомним, поединок Александра Усика с Тайсоном Фьюри перенесен на 18 мая с 17 февраля из-за рассечения у британца.

Ранее сообщалось, что WBC хочет увеличить количество судей во время боя Фьюри – Усик

sport.ua