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Слишком старый. Пакьяо не пустили на Олимпиаду в Париже

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэнни Пакьяо

Бывшему чемпиону мира в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) отказали в праве принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил 45-летнему Пакьяо выступать на ОИ из-за возрастных ограничений (ограничение составляет 40 лет).

«Очень жаль, что наша любимая икона бокса недопущена из-за возраста. Все должны пройти отборочные соревнования, во всех видах спорта, чтобы иметь возможность участвовать на ОИ в Париже», – сказал Авраам Толентино, президент Олимпийского комитета Филиппин.

Пакьяо не дрался на профессиональном уровне с тех пор, как в августе 2021 года проиграл Йорденису Угасу единогласным решением судей в 12 раундах. Ранее сообщалось, что Мэнни принял решение возобновить карьеру, были названы желаемые соперники.

sport.ua

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