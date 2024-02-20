WBC хочет увеличить количество судей во время боя Фьюри – Усик

Getty Images/Global Images Ukraine. Эгис Климас, Александр Усик и Александр Красюк

WBC хочет увеличить с трех до пяти или даже шести количество судей, которые 18 мая будут оценивать поединок за абсолютное чемпионство между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Президент WBC Маурисио Сулейман считает, что, поскольку этот бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе так важен для бокса, необходимо ввести больше судей.

«Это моя рекомендация. Посмотрим. Бокс — это спорт, в котором очень трудно добиться перемен. Мы традиционалисты, мы не хотим перемен.

Я буду продолжать выдвигать это предложение. Кому-то эта идея нравится, кто-то из людей принимает решения. Посмотрим.

Мы предлагали использовать пять судей или шесть судей. Однако это не было рассмотрено. Этого не произошло, но я бы все равно рекомендовал это.

У нас есть система удаленного подсчета очков, которая используется для обучения и оценки судей ринга со всего мира. Они ведут подсчет очков в прямом эфире по системе WBC, которую мы разработали. Проведенные по этой системе бои показали, что чем больше судей оценивают бой, тем меньше вероятность неправильного решения.

У каждого может быть неудачный вечер. Если у одного судьи будет плохой вечер, а двое других примут правильное решение, вы все равно сохраните бой. Если у двух судей сложный бой, то один раунд может изменить весь результат. Но если у вас больше судей, то вероятность неправильного счета сводится к минимуму. Но посмотрим.

Единственное намерение – чтобы не было никаких разногласий.

Сейчас у нас самый большой бой за последние 25 лет в супертяжелом весе. Так что мы должны постараться сделать все возможное», – сказал Сулейман.

Отметим, что президент WBC также предлагает ввести мгновенные видеоповторы во время поединков.

sport.ua