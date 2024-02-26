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Конец карьеры? Головкин избран президентом НОК Казахстана

Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Головкин

Известного боксера Геннадий Головкин (42-2-1, 37 KO) избран президентом Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан.

Сообщается, что за его кандидатуру проголосовали в ходе заседания внеочередной генеральной ассамблеи НОК РК. С 2015 года эту должность занимал Тимур Кулибаев.

Геннадий Головкин родился в 1983 году в Караганде. Он серебряный призер Олимпийских игр (2004) и чемпион мира (2003). На профи-ринге владел титулами чемпиона мира по версиям WBC, IBF, WBA и IBO в среднем весе.

Последний бой Головкин провел в 2022 году против Сауля Альвареса, проиграв единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115).

sport.ua

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