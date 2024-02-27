Джошуа объяснил, почему вместо боя с Хрговичем будет драться с Нганну

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) объяснил, почему 8 марта он будут драться с бывшим чемпион UFC Франсисом Нганну, а не с обязательным претендентом IBF Филиппом Хрговичем (17-0, 14 KO) или временным чемпионом WBO Чжаном Чжилеем (26-1-1, 21 KO).

«Я хотел драться за чемпионский титул, я хотел вести свою карьеру к чемпионству. Этот бой все еще ведет меня к чемпионству. Нганну – боксер, поэтому мне нужно побеждать, а когда я выиграю, то перейду к боям за чемпионство.

Это бокс. Все как в игре – выигрываешь, поднимаешься, проигрываешь, опускаешься», – сказал Джошуа.

В случае будущей победы над Хрговичем Джошуа мог бы стать обязательным претендентом по версии IBF на бой с победителем поединка Тайсон Фьюри – Александр Усик.

Ранее Чжан Чжилей сделал прогноз на бой Джошуа – Нганну.

sport.ua