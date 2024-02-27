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Известно, помогает ли Майк Тайсон в подготовке Нганну к бою против Джошуа

Инстаграм Франсиса Нганну

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон не будет помогать бывшей суперзвезде UFC Франсису Нганну перед боем с экс-чемпионом Энтони Джошуа (27-3, 24 KO).

«Честно говоря, в этом бою, поскольку здесь был мой собственный тренер, мы не стали приглашать Тайсона в этот раз», – рассказал Нганну.

Затем его спросили, насколько активно Тайсон участвовал в подготовке к бою с Фьюри.

«Раза три он приходил или что-то в этом роде. Он больше консультировал, он приходил посмотреть на наши тренировки больше трех раз. Он смотрел тренировки и давал мне советы», – добавил Франсис.

Бой Джошуа – Нганну состоится в пятницу 8 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Ранее Нганну объяснил, почему решил сменить UFC на бокс.

sport.ua

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