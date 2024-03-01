Джейк Пол начал путь к титулу. Уже второй подряд соперник – боксер

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейк Пол

2 марта в Пуэрто-Рико американский боксер тяжелой весовой категории (до 90,7 кг) и видеоблогер Джейк Пол (8-1, 5 КО) проведет поединок против американца Райана Боурленда (17-2, 6 КО). Второй бой против полноценного боксера подряд для Джейка. Не против коллеги-блогера, не против баскетболиста и даже не против бойца смешанных единоборств. Полноценный боксер.

Неужели все действительно стало серьезно? Разбираемся.

Джейк уверяет, что теперь у него чемпионский путь, и сражается исключительно с боксерами

Если говорить серьезно, Джейк Пол после дебюта в профессиональном спорте не выглядел, как человек, абсолютно серьезно собирающийся боксировать долго. Сколько таких было звезд, которые собирались в бокс. Некоторые из них даже добрались до нескольких выставочных поединков, но не более того.

И это ясно. Бокс – огромная работа. Бесконечный труд в зале, долгие часы и дни без близких и семьи. Только на экранах это выглядит хорошо. Вышел боксер, победил нокаутом, даже не вспотел. За таким выступлением часы, дни, месяцы и годы долгого труда, проигранные спарринги и частые травмы. Поэтому когда в бокс приходит человек, у которого уже все есть, это выглядит странно. А когда он обещает пойти за чемпионским титулом и принести боксу большую популярность, чем сейчас есть, это выглядит смешно. Потому что единицы способны даже на часть такого пути.

Да и путь Джейка не выглядел чемпионским. Ибо нельзя получить титул, побеждая дебютантов из смешанных единоборств. Вообще-то можно, но для этого нужно хорошо сдружиться с руководителем условной WBA, сделать несколько правильных жестов, и тогда можно получить что угодно.

Но Джейк Пол вроде бы пошел другим путем. Хочет платить больше боксерам, продвигает женский бокс, организовал промоутерскую компанию. Потому и к титулу собрался идти традиционными методами. Да, именно вот этот путь к титулу напоминает нынешний путь Джейка.

На самом деле, он начался еще в 2023 году. Первая встреча против настоящего боксера, младшего брата Тайсона Фьюри, Томми Фьюри, сложилась не очень. Не так, чтобы Джейк был прямо плох. Нокдаун Томми американец все же записал себе в плюс. И проиграл не тотально. Но все же проиграл.

После этого, вероятно, можно сказать, что Пол окончательно понял разницу между боксерами и бойцами ММА по правилам бокса. Даже элитные представители смешанных единоборств, которых раньше бил Джейк, надев перчатки, теряют минимум пятьдесят процентов своих навыков. Вместе с этим, профессиональные боксеры, долгие годы занимающиеся только этим, все равно находят путь для победы.

Урок был усвоен. Следующий поединок Пола был уже против Нейта Диаса, и там он выглядел великолепно. Даже лучше, чем против Томми Фьюри. А если наложить это на то, что Нейт оказался крайне крепким боксером, тот бой Джейка выглядит еще лучше.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейк Пол

Теперь Пол идет только по боксерам. Первым стал Андре Огаст. Да, имя не говорит ни о чем. Но рекорд у него действительно неплохой, этакий крепкий гейткипер. Точно не середняк, потому что это было бы круто для Джейка, но проблемы прогнозировались.

Огаст умеет драться. Вот прямо так – идти вперед, насыпать тяжелые удары, где-то бороться, где-то нарушать правила так, чтобы не быть максимально наказанным. Было интересно, что будет делать Джейк, когда оппонент наберет ход.

Но мы этого не увидели. За всю профессиональную карьеру Андре проигрывал дважды, но оба раза нокаутом. Первый раз произошел в 2018 году, когда Эрик Абрахам с рекордом 3-3 нокаутировал Огаста во втором раунде.

Джейк справился быстрее. Уже в первом раунде он запустил удар правой, попал, а Огаст упал, словно в него врезался Дэвид Туа или Майк Тайсон на полной скорости. Полноценный жесткий нокаут.

Следующим оппонентом американца станет более опытный Райан Боурленд. Крепкий орешек, который находится в боксе с 2013 года.

Хотелось бы выделить еще что-то, но кроме крепости здесь трудно что-то рассказать. Хороший соперник для начала карьеры, да. Но не для боксера, успевающего говорить о титулах и вызывающего на бой Сауля Альвареса:

«Ты можешь убегать, но тебе не спрятаться», – заявил Джейк, обращаясь к Альваресу перед поединком против Боурленда.

Райан – хороший боксер средних навыков. Он умеет все, но не на самом высоком уровне. Может и в размен пойти, и поработать джебом. Может и ударить, но точно не нокаутер – всего чуть больше 30 процентов досрочных побед.

Кто фаворит?

Очевидно, что Джейк. На его победу можно поставить всего за 1.05. На победу Райана Боурленда – аж за 12.00. Даже ставка на досрочную победу Пола не так уж интересна – 1.12. А вот по очкам очень интересна – 7.00. Не верят букмекеры в то, что Райан достоит до финала.

И это логично. Джейк действительно может ударить. В отличие от брата Логана, который бьет сильно, но явно не так страшно, чтобы падать, Джейк умеет вкладываться и попадать. А Боурленд умеет падать – в 2015 году улетел в нокаут после оверхенда над джебом. Прямо, как под заказ для Джейка.

Этот бой, конечно, не даст Полу место в десятке лучших боксеров крузервейта. Но покажет, готов ли он продвигаться дальше. Прямо сейчас выглядит так, что ему можно повышать уровень оппозиции. Парень таки разобрался немного, как это – боксировать, и может соперничать не только с такими боксерами или Томми Фьюри.

Есть надежда, что после Райана Боурленда будет кто-то по-настоящему интересный. Или хотя бы интереснее в несколько раз.

1.05

–

12.0

Сделать ставку Зробити ставку

1.05

–

12.0

Сделать ставку Зробити ставку

sport.ua