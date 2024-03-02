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Бокс

Чемпионский бой российского боксера в андеркарде Джошуа – Нганну отменен

Getty Images/Global Images Ukraine. Исраил Мадримов

Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе между узбекистанцем Исраилом Мадримовым (9-0-1, 6 КО) и россиянином Магомедом Курбановым (25-0, 13 КО) отменен. Об этом сообщил известный обозреватель бокса Дэн Рафаэль.

«Как сообщают источники, поединок Исраил Мадримов – Магомед Курбанов за вакантный титул WBA в первом среднем весе, запланированный в андеркарде поединка Энтони Джошуа – Франсис Нганну в пятницу в Эр-Рияде, отменен. Мадримов был дисквалифицирован из-за проблем с медицинским обследованием перед боем, проведенным Британской комиссией по боксу, регулирующей мероприятие», – написал Рафаэль.

В рамках вечера бокса в Саудовской Аравии пройдут еще два чемпионских боя — Чжилей Чжан и Джозеф Паркер сразятся за временный пояс WBO в супертяжелом весе, а Рэй Варгас и Ник Болл оспорят титул WBC в полулегком весе.

sport.ua

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