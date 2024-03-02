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ФОТО. Усик впервые показал свою новорожденную дочь

Getty Images/Global Images Ukraine. Екатерина та Александр Усик

Действующий чемпион мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик в четвертый раз стал отцом.

У Александра и его жены Екатерины родилась дочь в январе этого года.

Усик впервые обнародовал фото девочки, которую назвали Мария. У Александра и Екатерины уже есть трое детей – Кирилл (10 лет), Михаил (8) и дочь Елизавета (13).

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

ФОТО. Усик впервые показал свою новорожденную дочь

ФОТО. Усик впервые показал свою новорожденную дочь

sport.ua

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