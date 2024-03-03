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Бокс

ВИДЕО. Блогер Джейк Пол нокаутировал Бурленда уже в первом раунде

Getty Images/Global Images Ukraine

​В ночь со 2 на 3 марта в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико) прошло интересное шоу бокса.

Известный американский блогер Джейк Пол (8–1, 5 KO) в крузервейте провел бой против Райана Бурленда из США (17–2, 6 KO).

Уже в первом раунде Джейк Пол нокаутировал соперника, который не показал вообще ничего интересного.

Главным событием должен был стать женский бой – местная Аманда Серрано (46–2–1, 30 KO) собиралась выйти на ринг против Нины Майнке из Германии (18–3, 4 KO). Спортсменка из Пуэрто-Рико планировала защищать свои пояса WBA, WBO, IBF, IBO в полулегком весе. Но в последний момент врачи запретили ей драться из-за незалеченной травмы глаза, и бой был отменен.

Состоялся бой, в котором сошлись полноценный и временный чемпион WBO в первом наилегчайшем весе – пуэрториканцы Джонатан Гонсалес (27–3–1, 14 KO) и Рене Сантьяго (12–3, 9 KO). По итогам 12 раундов единогласным решением судей победил Гонсалес.

sport.ua

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