Аль-Шейх выбрал соперника для Усика. Что нужно для организации боя?

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик – Даниель Дюбуа

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх выбрал следующего соперника для Александра Усика. Турки прислушался к украинцу и готов провести его реванш с Дюбуа.

«Если Дюбуа победит в феврале, я хочу снова увидеть его бой с Усиком», – сказал Турки.

Если Дюбуа победит 22 февраля 2025 года Джозефа Паркера и защитит титул, то бой с Усиком будет за титул абсолютного чемпиона мира.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua