Бивол получил нового соперника вместо травмированного хейтера Усика

Action Images/Adam Holt. Малик Зинад

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0, 11 КО) получил нового соперника на бой 1-го июня в Эр-Рияде.

Вместо поединка за абсолютное чемпионство в дивизионе с Артуром Бетербиевым (19-0, 19 КО) уроженец Кыргызстана теперь сразится с непобежденным ливийцем Маликом Зинадом (22-0, 16 KO).

«Бивол проведет защиту своего титула WBA в полутяжелом весе против ливийца Малика Зинада 1-го июня в Эр-Рияде, после отказа Артура Бетербиева. Об этом Турки Аль аш-Шейх сообщил ESPN. Бой Деонтея Уайлдера и Чжана Чжилея, участников турнира Matchroom-Queensberry 5 на 5, станет главным событием», – сообщил известный инсайдер Майкл Коппинджер.

Отметим, что Бетербиев получил травму – разрыв мениска, и его ждет операция. До сентября он выступать не сможет.

sport.ua