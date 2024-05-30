Деонтей УАЙЛДЕР: «Я знаю, как нокаутировать Усика»

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Экс-чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер рассказал, что смог бы нокаутировать абсолютного чемпиона мира в хевивейте украинца Александра Усика.

«Я знаю, как нокаутировать Александра Усика. Я нокаутирую его! Усик маленький боксер для меня, а его стиль идеально подходит мне. Украинец не сможет справиться с моей силой, мощью и скоростью», – сказал Уайлдер.

1 июня 2024 года Деонтей проведет бой против китайского хевивейтера Чжана Чжилея.

Ранее Уайлдер высказался о бое Усика и Фьюри.

sport.ua