Джордж Форман назвал боксера, который был лучше Мухаммеда Али

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Форман

Легендарный супертяж Джордж Форман назвал лучшего боксера за все времена. Форман, который за карьеру дрался с легендарными Джо Фрейзером, Мухаммедом Али и Эвандером Холифилдом, выделил бойца старой школы Джо Луиса.

«Меня все спрашивают, кто лучший боксер всех времен? Это Джо Луис. Но я скажу вам, лучшим человеком, который когда-либо что-то делал, был Мухаммед Али», – сказал Форман.

Джо Луис считается одним из лучших панчеров всех времен. Его профессиональная карьера длилась с 1934 по 1951 год. За это время он провел 69 боев – 66 выиграл, 52 из них нокаутом.

Ранее легендарный Форман назвал единственного боксера, с которым рад, что никогда не дрался.

sport.ua