Досрочная и яркая победа. Бывший чемпион оценил бой Ломаченко – Камбосос

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Бывший чемпион мира по версии WBA Вячеслав Сенченко убежден, что Василий Ломаченко 12 мая спокойно победит Джорджа Камбососа.

«Я ожидаю от Ломаченко яркую и досрочную победу, потому что Василий гораздо выше уровнем, мастерством и вообще по всем показателям лучше Камбососа».

«Я считаю, что он выигрывает досрочно, но, конечно, это бокс и могут быть неожиданности», — сказал Сенченко.

Бой пройдет в Австралии, на кону будет титул IBF легкого веса.

Камбосос опасен для Ломаченко. Но победа Джорджа маловероятна

sport.ua