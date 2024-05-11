Досрочная и яркая победа. Бывший чемпион оценил бой Ломаченко – Камбосос

Бывший чемпион мира по версии WBA Вячеслав Сенченко убежден, что Василий Ломаченко 12 мая спокойно победит Джорджа Камбососа.
«Я ожидаю от Ломаченко яркую и досрочную победу, потому что Василий гораздо выше уровнем, мастерством и вообще по всем показателям лучше Камбососа».
«Я считаю, что он выигрывает досрочно, но, конечно, это бокс и могут быть неожиданности», — сказал Сенченко.
Бой пройдет в Австралии, на кону будет титул IBF легкого веса.
Камбосос опасен для Ломаченко. Но победа Джорджа маловероятна
sport.ua