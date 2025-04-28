Эдди ХИРН – о звезде бокса: «Меня этот поступок очень обнадежил»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался о возвращении британского боксера Тайсона Фьюри к тренировкам.

«Никогда не знаешь, что дальше будет делать Тайсон Фьюри. Даже если он показал, как работает в зале – может он просто так развлекает людей. Я был очень рад это увидеть. Я не почувствовал особых эмоций, но этот поступок меня обнадежил», – сказал Хирн.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

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sport.ua