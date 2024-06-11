Экс-чемпион мира назвал хевивейтеров, которых Усику будет трудно победить

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Крис Алгиери отреагировал на желание Александра Усика спуститься в крузервейт после реванша с Тайсоном Фьюри.

«Усик не хочет драться с большим ребятами, ему тяжело готовиться к таким боям. Я думаю, что Усик не хочет драться с Чжаном Чжилеем, ведь он мощный и намного больше украинца.

Если он проиграет Джошуа или Фьюри – люди поймут, но если Усик не сможет победить Чжилея или Паркера, то возникнут вопросы. Джозеф вообще не простой соперник для Усика, потому что Паркер имеет классный стиль и умение работать ногами», – сказал Алгиери.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua