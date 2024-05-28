Экс-соперник Усика Даниель Дюбуа впервые оценил мегафайт украинца с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

Британский хевивейтер Даниель Дюбуа высказался о мегафайте за титул абсолютного чемпиона мира между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Неважно, кто победил, это был фантастический бой! Тайсон еще раз показал нам свою стойкость, он остался в живых в 9 раунде. Это был бой века, ждем реванша.

Я был удивлен, когда Усик перевернул ход боя. Когда кажется, что надежд уже нет, он находит что-то еще и включает еще одну передачу. Это послание всем молодым хевивейтерам, которые хотят быть лучшими», – сказал Дюбуа.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua