ФОТО. Мы уже близко! Усик с командой отправился на бой с Фьюри

Инстаграм Александра Усика

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в хевивейте Александр Усик (21-0, 14 КО) проинформировал подписчиком своего инстаграма, что он вылетел с комадой на бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО), который состоится в Саудовской Аравии.

«Мы уже близко! 18 мая, Эр-Рияд», – написал Усик.

Ранее Александр сообщил о том, что его тренировочный лагерь закончен, самая тяжелая работа выполнена.

Изначально самый ожидаемый бой 2024 года между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри планировался на 17 февраля, но британец получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

sport.ua