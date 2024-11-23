Фьюри признался, почему не смотрел на Усика на битве взглядов перед боем

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри рассказал, почему не смотрел на украинского боксера Александра Усика на битве взглядов перед первым боем.
«Почему не смотрел на Усика на битве взглядов? Я просто тогда боялся», – сказал Фьюри.
Усик, в свою очередь, не считает этот поступок Тайсона пренебрежительным.
«Никакого неуважения. Я знаю, что Тайсон уважает меня, а я его, это просто был элемент шоу», – рассказал Олкександр.
Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.