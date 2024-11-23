Фьюри признался, почему не смотрел на Усика на битве взглядов перед боем

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри рассказал, почему не смотрел на украинского боксера Александра Усика на битве взглядов перед первым боем.

«Почему не смотрел на Усика на битве взглядов? Я просто тогда боялся», – сказал Фьюри.

Усик, в свою очередь, не считает этот поступок Тайсона пренебрежительным.

«Никакого неуважения. Я знаю, что Тайсон уважает меня, а я его, это просто был элемент шоу», – рассказал Олкександр.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua