Легендарный Рой Джонс назвал победителя боя Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Джонс

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс назвал фаворита боя за титул абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Все мы хотим увидеть бой Фьюри – Джошуа, и я не хотел бы, чтобы перед этим Тайсон проиграл Александру Усику. Думаю Тайсон этого тоже не хочет, он вернется в свою лучшую форму и должен победить. Я не думаю, что украинец сможет побить Фьюри из-за разницы в габаритах», – отметил Рой Джонс.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

sport.ua