Легендарный Рой Джонс сообщил о смерти сына. Что случилось?

Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Джонс

Легенда современного бокса Рой Джонс публично сообщил о том, что его сын совершил суицид.

«К сожалению, мой сын Деандре покончил с собой в субботу. Я так благодарен Богу, что он позволил мне провести последнюю его ночь в жизни с ним и семьей.

Знаю, что многие люди проходят через трудные времена, но ничего не стоит того, чтобы лишать себя жизни. Бог дал нам ее и только он вправе забрать ее. Пожалуйста, уважайте наше право на частную жизнь, пока мы проходим через эту потерю», − написал бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс в твиттере.

Ранее 55-летний Рой Джонс рассказал, кто бы победил в мегафайте Холифилд – Фьюри.

sport.ua