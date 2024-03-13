Леннокс Льюис назвал главную причину поражения Кличко в бою с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Владимир Кличко

Последний на данный момент абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Леннокс Льюис прокомментировал версию о том, что Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри из-за недооценки соперника.

«Кличко был непревзойденным атлетом, он не относился легкомысленно ни к одному бойцу. Он просто никогда не сталкивался с таким подвижным и крупным бойцом, как Фьюри. Он умел драться только с позиции более высокого бойца. Когда ты уже не самый высокий в ринге, лучше сменить стратегию», – объяснил Льюис.

Отметим, что Кличко и Фьюри провели бой 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе. Бой продлился все 12 раундов, судьи единогласно отдали победу британцу (115-112, 116-111, 115-112).

sport.ua