Майк ТАЙСОН: «Сейчас мне тяжело ходить»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Легендарный американский хевивейтер Майк Тайсон рассказал о своей готовности к проведению поединка с блогером-боксером Джейком Полом.

«Сейчас мне трудно ходить, но через два месяца я буду в отличном состоянии. Я сделаю все, чтобы победить Пола. А сейчас я наслаждаюсь временем, которое провожу каждый вечер со своими друзьями детства. К черту Джейка Пола!», – сказал Тайсон.

Бой Джейк Пол – Майк Тайсон состоится 15 ноября 2024 года в городе Арлингтон, США. Ранее Джейк Пол раскрыл свой гонорар за этот поединок.

sport.ua