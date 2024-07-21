Макгрегор жестко раскритиковал Джейка Пола после боя с Перри

Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Макгрегор

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на победу блогера Джейка Пола над Майком Перри.

«Джейк Пол – самый большой мешок с дерьмом, который я когда-либо видел в своей жизни. Разница в весе 40 фунтов, нажрался до потери сознания, а все равно обсирается.

Накиса [Бидариан], ты должен отвезти его в Вегас. О, точно, ты никогда не сможешь, атлетическая комиссия тестирует, настоящие тесты, настоящие бои. Сучьи задницы. Ты никогда не сможешь. А потом вызывать 60-летнего Майка Тайсона после экстренной медицинской помощи в полете? Клянусь богом, ты жирная канистра мочи. Самый ценный мешок с дерьмом», – сказал Конор.

Также отметим, что Макгрегор заявил, что уволил Перри из лиги кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

sport.ua