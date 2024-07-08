«На него это повлияло». Диллиан Уайт дал прогноз на реванш Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Диллиан Уайт

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Диллиан Уайт из Великобритании поделился мнением о предстоящем реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Это бокс, поэтому все возможно, и вы не можете списывать Фьюри, но, возможно, эти тяжелые бои, которые он провел, повлияли на него, он много раз был в нокдауне.

Если Тайсон проведет правильную подготовку к бою, будет использовать свои габариты, то у него есть шанс, но уверенность Усика будет зашкаливать. Раньше Усик думал, что сможет перебоксировать его, но теперь он знает, что может нанести ему вред, поэтому для Фьюри это будет гораздо более сложное испытание, чем первый бой», – сказал Уайт.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua