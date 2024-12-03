Назван лучший супертяж в истории бокса. Кличко – в списке. А где Усик?

Всемирно известный портал talkSPORT обнародовал рейтинг лучших супертяжей в истории бокса.
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Первую позицию рейтинга получил легендарный боксер Мухаммед Али, а за ним разместился Ларри Холмс, который победил 20 боксеров за титул чемпиона мира. В тройку рейтинга попал также Джордж Форман, который в 45 лет стал чемпионом мира, что до сих пор является рекордом хевивейта.
На четвертой позиции списка разместился бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис, а Джо Фрейзер – 5-й.
В десятку рейтинга также попали Тайсон Фьюри, Эвандер Холифилд и Майк Тайсон.
В списке присутствуют и братья Кличко – Владимир на 10-й позиции, а Виталий – 9-й.
Отметим, что портал не включил в список Александра Усика, эксперты talkSPORT считают, что пока рано определять место Александра Усика в этом списке.
Рейтинг лучших супертяжей в истории бокса от известного портала talkSPORT
- Мухаммед Али
- Ларри Холмс
- Джордж Форман
- Леннокс Льюис
- Джо Фрейзер
- Тайсон Фьюри
- Эвандер Холифилд
- Майк Тайсон
- Виталий Кличко
- Владимир Кличко
- Риддик Боу
- Кен Нортон
- Энтони Джошуа
- Тим Уизерспун
- Майкл Спинкс
- Джимми Янг
- Деонтей Уайлдер
- Крис Берд
- Майкл Мурер
- Эрни Шейверс