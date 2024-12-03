Назван лучший супертяж в истории бокса. Кличко – в списке. А где Усик?

Getty Images/Global Images Ukraine. Братья Кличко

Всемирно известный портал talkSPORT обнародовал рейтинг лучших супертяжей в истории бокса.

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Первую позицию рейтинга получил легендарный боксер Мухаммед Али, а за ним разместился Ларри Холмс, который победил 20 боксеров за титул чемпиона мира. В тройку рейтинга попал также Джордж Форман, который в 45 лет стал чемпионом мира, что до сих пор является рекордом хевивейта.

На четвертой позиции списка разместился бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис, а Джо Фрейзер – 5-й.

В десятку рейтинга также попали Тайсон Фьюри, Эвандер Холифилд и Майк Тайсон.

В списке присутствуют и братья Кличко – Владимир на 10-й позиции, а Виталий – 9-й.

Отметим, что портал не включил в список Александра Усика, эксперты talkSPORT считают, что пока рано определять место Александра Усика в этом списке.

Рейтинг лучших супертяжей в истории бокса от известного портала talkSPORT

Мухаммед Али Ларри Холмс Джордж Форман Леннокс Льюис Джо Фрейзер Тайсон Фьюри Эвандер Холифилд Майк Тайсон Виталий Кличко Владимир Кличко Риддик Боу Кен Нортон Энтони Джошуа Тим Уизерспун Майкл Спинкс Джимми Янг Деонтей Уайлдер Крис Берд Майкл Мурер Эрни Шейверс

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