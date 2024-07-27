«Не хотел судиться». Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула IBF

Instagram. Александр Усик и Александр Красюк

Промоутер чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBO и WBO Александра Усика Александр Красюк рассказал, почему украинский боксер решил отказаться от чемпионского пояса IBF. За вакантный титул IBF 21 сентября подерутся британцы Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа.

«Мы не хотели удерживать титул IBF как можно дольше, у нас не было такой цели. Мало того, у нас была письменная договоренность, согласно которой после первого боя Усик должен был подраться с обязательным претендентом, а в случае реванша с Фьюри – освободить пояс.

После боя с Тайсоном мы связались с IBF и узнали, что они хотят назначить обязательную защиту и тогда Александр отказался от титула, ведь не хотел судебных исков. Ему этого не нужно, он стал абсолютным чемпионом мира», – сказал Красюк.

Ранее украинский боксер Александр Усик вспомнил победный бой против Тайсона Фьюри и прокомментировал потерю чемпионского пояса по версии IBF.

sport.ua