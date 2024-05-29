ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата реванша Усик – Фьюри

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Советник Саудовской Аравии при королевском дворе в ранге министра и глава Главного управления развлечений Турки бин Абдул Мохсен Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря этого года.

Местом проведения поединка станет Эр-Рияд, где, к слову, был проведен и первый бой.

«Мир снова увидит еще один исторический бой. Наша приверженность поклонникам бокса продолжается», – написал Турки в твиттере.

Напомним, в ночь на 19 мая этого года в первом бою за абсолют в хэвивейте Усик выиграл у Фьюри раздельным решением судей.

sport.ua