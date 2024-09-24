Первый тренер Кличко объяснил, почему Усик победил Фьюри, а Владимир – нет

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Первый тренер братьев Кличко Владимир Золотарев сравнил поединки украинцев Александра Усика (22-0, 14 КО) и Владимира Кличко (64-5, 53 КО) против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО):

«Если сравнить бои Александра и Владимира с Фьюри, то Владимир поддался на его психологические игры. Британец много говорил до боя, бросался словами, заявлениями, отвлекал максимально Вову от спортивной и соревновательной составляющей. Где-то на конечный результат поединка это и повлияло.

Усик в свою очередь не поддался на провокации Тайсона Фьюри. Саша – молодец и оказался умнее и хитрее британского боксера. Несмотря на разницу в габаритах Александр правильно настроился, не ввязался в психологические игры Фьюри и провел великолепный первый поединок, одержав блестящую победу!»

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua