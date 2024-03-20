Сауль Альварес жестко ответил на критику Майка Тайсона

Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Альварес

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2-2, 39 KO) отреагировал на жесткое высказывание Майка Тайсона, который осудил мексиканца за отказ от боя с Дэвидом Бенавидесом (28-0, 24 KO).

Железный Майк назвал отказ от боя позором для бокса и для Мексики.

На вопрос, уважает ли Альварес мнение Тайсона после того, как тот призвал его к бою с Бенавидесом, мексиканец ответил: «Я бы уважал его мнение, если бы он был трезв».

Отметим, что Бенавидес проведет бой с Александром Гвоздиком.

sport.ua