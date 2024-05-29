Сауль Альварес планирует отказаться от одного из титулов чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Альварес

Пребывание Сауля Альвареса (61-2-2, 39 KO) в качестве абсолютного чемпиона в суперсреднем весе находится на грани завершения.

По информации источника, Альварес намерен отказаться от своего пояса IBF, и не участвовать в промоутерских торгах перед боем против обязательного претендента этой санкционной организации, малоизвестного кубинца Уильяма Скалла (22-0, 9 КО). Скалл, вероятно, сразится против №2 рейтинга, Владимира Шишкина (16-0, 10 КО).

Альварес является абсолютным чемпионом в суперсреднем весе с 6 ноября 2021 года, когда он остановил тогдашнего чемпиона IBF Калеба Планта в 11-м раунде. Канело успешно защищал свой статус четыре раза, последний раз одержав победу единогласным решением судей над мексиканцем Мунгией 4 мая в Лас-Вегасе.

Сообщается, что даже в лагере Скалла понимают, зачем Альваресу сдавать свой пояс, ведь возможны поединки с Эдгаром Берлангой в Нью-Йорке, с непобежденным Теренсом Кроуфордом или с непобежденным бывшим чемпионом в суперсреднем весе Давидом Бенавидесом в Саудовской Аравии.

sport.ua