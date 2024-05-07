Шейхи планируют провести еще один легендарный боксерский поединок

Talksport. Теренс Кроуфорд и Сауль Альварес

Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх, занимавшийся организацией боя Усик – Фьюри, планирует провести еще один легендарный поединок.

В декабре 2024, или в начале январе 2025 года Турки планирует провести боксерский поединок между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом и непобедимым чемпионом по версиям WBC, WBO, WBA в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом.

Кроуфорд 3 августа проведет первый поединок в 1-м среднем весе против Исраила Мадримова. Альварес недавно защитил свои пояса в бою с Хайме Мунгии.

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