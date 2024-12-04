Тайсон возразил промоутеру и назвал следующий бой после Усик – Фьюри 2

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри хочет устроить трилогию с Александром Усиком. Тайсон по поводу этого вступил в диалог со своим промоутером Фрэнком Уорреном.

Уоррен: «Когда Тайсон победит Александра в реванше – то его можно называть лучшим боксером своего поколения».

Фьюри: «Нет, тогда будет третий бой. Трилогия. Если я выиграю второй бой, а он победил в первом, то я не могу сказать, что лучше. Нужна трилогия».

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua