Twitter. Тим Цзю и Себастьян Фундора

В ночь с 30 на 31 марта в Лас-Вегасе пройдет интересный вечер бокса.

В главном поединка встретятся австралиец Тим Цзю (24–0, 17 KO) и Себастьян Фундора из США (20–1–1). На кону стоят чемпионские пояса по версиям WBC и WBO в первом среднем весе.

За 12 дней до боя Фундора заменил Кита Турмана из США, который выбыл из-за травмы бицепса. Себастьян отличается высоким ростом (1.97 см), он на голову выше соперника.

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В одном из поединков основного карда украинец Сергей Богачук (23–1, 23 КО) проведет бой против Брайана Мендосы из США (22–3, 16 KO) за временный титул по версии WBC в первом среднем весе.

Тим Цзю – Себастьян Фундора. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок будет транслироваться на Prime Video PPV.

Видеоплейер будет добавлен перед началом поединка.

Главный бой начнется 31 марта примерно в 05:00 по киевскому времени.

Файткард шоу в Лас-Вегасе

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