Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24–0, 15 КО) в следующем поединке встретится с обязательным претендентом по линии WBO Джозефом Паркером, который представляет Новую Зеландию.

Об этом сообщил Сергей Лапин, который является директором команды украинского боксера:

«У нас есть пояс WBO – это первый чемпионский титул Александра. Есть правила, которые необходимо соблюдать. Мы должны обсудить все детали и придерживаться нашего плана.

Следующим соперником Усика станет Паркер. Возможно, этот бой состоится в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии. Об этом пока нет информации. Посмотрим, где можно организовать этот поединок».

Всемирная боксерская организация приняла решение, согласно которому Усик обязан выйти на ринг против новозеландца, чтобы не потерять титул. На данный момент украинский боксер продолжает восстанавливаться после травмы, поэтому получил отсрочку от WBO.

В ночь на 20 июля Усик провел бой против британца Даниеля Дюбуа, которого нокаутировал в пятом раунде. Чемпион отобрал у соперника пояс IBF и вернул себе звание абсолюта.

