Василий ЛОМАЧЕНКО: «Раньше все боялись со мной драться, а сейчас – хотят»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 KO) рассказал, почему ему стало легче искать соперников.

«Я был человеком, который хотел покорить мир. Я был очень близок к тому, чтобы стать абсолютным чемпионом. Но у меня не получилось, потому что я проиграл в легком весе. У меня забрали мою мечту, мою цель. Мне бы не хотелось завершать на такой ноте.

Я помню время, когда никто не хотел со мной драться. Сейчас, конечно, все хотят выйти в ринг со мной, потому что я стал старше. Но прямо сейчас я все еще опасен. У меня все еще есть скорость, сила и кондиции. Я просто хочу показать свой максимум», – сказал 36-летний Ломаченко.

12 мая в Австралии состоится поединок Василий Ломаченко – Джордж Камбосос. На кону будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.

sport.ua