Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа признался, кто из украинских боксеров нанес ему самый сильный удар. Напомним, Джошуа в 2017 году победил техническим нокаутом Владимира Кличко, а в 2021 и 2022 годах дважды проиграл Александру Усику решением судей.

«Кто меня сильнее всего ударил? Это наверняка был Кличко. Когда я выходил на бой с Кличко, я знал, что все может пойти двумя путями. Я могу либо победить, либо меня нокаутируют. Кличко – зверь. Также вспомню Руиса, я хотел его нокаутировать, но он нанес мне такие сильные удары, которые потрясли меня», – сказал Джошуа.

Ранее Хирн признался, хочет ли Джошуа драться с Усиком после его победы над Фьюри.

sport.ua