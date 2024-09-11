Усик признался, не боится ли, что Фьюри может снова сорвать бой

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) рассказал, не боится ли, что британец Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) может снова сорвать бой:

«Нет, я не переживаю, что Тайсон попытается сойти с боя. Потому что мы уже можем играть на своей стороне и со своим мячом. У меня контракт, у него контракт – до 31 декабря включительно мы должны провести этот поединок».

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua