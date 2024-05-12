Усик признался, планирует ли завершить карьеру после победы над Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Непобежденный украинский боксер, чемпион мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, когда завершит спортивную карьеру.

— Если ты станешь абсолютным чемпионом мира, у тебя будет смысл продолжать карьеру?

— Не «если», а «когда». Я собираюсь продолжать карьеру в боксе, я чувствую в себе силы. Когда бог подаст мне сигнал: «Эй, Саш, пора остановиться». Я приму этот сигнал, скажу «спасибо, Боже» и закончу карьеру. Сейчас я пока не получил этот сигнал и продолжаю тренироваться, — заявил Усик в интервью Sport Mail Boxing.

Напомним, 18 мая Александр Усик проведет бой против британца Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

sport.ua