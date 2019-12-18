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Среда, 18 декабря, 2019
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Футбол

Банасевич покинул львовский Рух

Андрей ОгородникНет комментариев
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Максим Банасевич

Львовский “Рух” продолжает избавляться от игроков, которые не подходят под тактический рисунок игры нового главного тренера команды Юрия Бакалова.

Как сообщает официальный сайт львовского клуба, контракт с клубом расторг бывший полузащитник луганской “Зари” Максим Банасевич. В первой половине сезона полузащитник сумел выйти на футбольное поле лишь в шести матчах чемпионата Украины среди команд Первой лиги.

Напомним, ранее сообщалось, что состав “Руха” покинули бразильский защитник Леандро и украинский полузащитник Максим Каленчук.

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Тэги: Максим БанасевичПервая лигаРух
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