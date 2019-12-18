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Среда, 18 декабря, 2019
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Футбол

Мариуполь продлил контракт со своим талантом

Андрей ОгородникНет комментариев
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Алексей Быков

Претендент на ТОП-6 украинской Премьер лиги “Маруиполь”, помимо практики приглашения игроков донецкого “Шахтера” на правах аренды, не забывает продлевать контракты и со своими игроками.

Как сообщает официальный сайт “азовцев”, контракт с клубом продолжит молодой защитник “Мариуполя” Алексей Быков. Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2022/2023.

Отметим, в нынешнем сезоне Алексей Быков основной игрок команды Александра Бабича, на счету защитника 14 матчей и одна результативная передача.

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Тэги: Алексей БыковконтрактМариуполь
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