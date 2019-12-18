Мариуполь продлил контракт со своим талантом

Претендент на ТОП-6 украинской Премьер лиги “Маруиполь”, помимо практики приглашения игроков донецкого “Шахтера” на правах аренды, не забывает продлевать контракты и со своими игроками.

Как сообщает официальный сайт “азовцев”, контракт с клубом продолжит молодой защитник “Мариуполя” Алексей Быков. Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2022/2023.

Отметим, в нынешнем сезоне Алексей Быков основной игрок команды Александра Бабича, на счету защитника 14 матчей и одна результативная передача.